民進黨台北市議員候選人趙怡翔質疑，國民黨台北市長候選人蔣萬安在美國矽谷任職的律師事務所，曾經手中企的借殼上市及涉及炒股，蔣萬安至少應該負政治責任 。蔣萬安回應，趙怡翔所提到的事情都合乎美國當地的法律規範，他都是依照美國法律規定進行相關業務。前民進黨立委郭正亮表示，趙怡翔「胡扯一堆」，他甚至認為，從這裡暴露出，趙怡翔根本不適合做對美的外交工作，派趙怡翔去做外交工作，是台灣的羞恥。

郭正亮16日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，趙怡翔去佔駐美政治組長的位置，導致外交部的人怨聲載道，他也要負政治責任，他什麼履歷都沒有，憑什麼佔政治組長的缺，外交部升遷管道被阻止，害大家無心工作，所以趙怡翔也要負政治責任？胡扯一堆。

郭正亮接著表示，蔣萬安只是人家的雇員、應聘的律師，公司叫他做什麼，他能拒絕嗎？而且那時美國跟中國大陸還沒進入貿易戰。從這裡就暴露出，趙怡翔根本不適合做對美的外交工作，派趙怡翔去做外交工作，是台灣的羞恥。而趙怡翔才選個小小市議員，就上綱到這裡，有沒有良心？趙怡翔第一次從政，並不是不會當選，有需要這樣做嗎？

郭正亮認為，趙怡翔想要拚第一，他要搶民進黨台北市議員簡舒培的票，要搶深綠的票。不過，趙怡翔沒有必要這樣打，因為太低級了。