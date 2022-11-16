今年大陸電商在網購節「雙11」期間淡化成交數字，推進環保、體驗、科技創新等面向。阿里巴巴在「天貓雙11」大秀科技實力，使用減低能耗的雲計算解決方案，並增加一倍資料中心清潔能源使用量，綠電平均每日增長30％。

阿里巴巴集團首席技術官程立表示，今年天貓雙11期間在雲端運算層面展現阿里的最佳能力和實踐。無論是自研技術驅動的高性能計算及數據庫產品等基礎架構，還是面向消費者的延展現實（XR）以及直播技術，均體現了雲計算的優勢，帶動高效與綠色數位化發展。

阿里巴巴指出，在阿里雲計算能力基礎設施下，集團今年4月1日至11月11日單位算力成本較去年同期減省8％。

阿里巴巴表示，除採用有助於減低能耗的雲計算解決方案外，今年天貓「雙11」期間還大幅增加清潔能源使用量，在大陸的五個超大規模資料中心期間的清潔能源使用量較去年增一倍，今年「雙11」期間阿里雲使用綠電超過3,200萬度，這一比例較去年平均每日增長30％。

阿里巴巴也指出，今年天貓「雙11」衝刺綠色銷售，期間逾1,633萬人在平台上購買綠色商品。綠色物流供應鏈讓平均每個包裹減少15％的包材使用。菜鳥綠色寄件量也創下歷史新高，綠色寄件率超過60％。