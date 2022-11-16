美國賓州小鎮庫茲頓(Kutztown)發生一起離奇死亡事故，一名年輕的重金屬樂隊鼓手凱倫‧比斯丘夫(Kellen Bischoff)在完成音樂趴以後就離奇失蹤，等到再發現時，已被垃圾車壓死。他可能因某種原因自己爬進垃圾箱裡，結果就在裡面睡著失去意識 ，當垃圾車來清理時，就被壓縮機給壓死了。

福克斯新聞報導，賓州伯茲伯勒(Birdsboro)地方檢察官稱，上午 8 點 30 分，垃圾場工人發現垃圾場裡有一具受損嚴重的屍體，明顯是被垃圾車的壓縮機給壓死。驗屍報告檢顯示「受害者的傷勢，與被傾倒在垃圾車中，然後被垃圾車壓扁的情況一致。」

之後發布失蹤人口協尋，以遺體身上的刺青為線索，很快就確知死者19 歲青年比斯丘夫。

調查人員進一步瞭解，比斯丘夫當天參加當地學校-庫茲頓大學(Kutztown University)附近的一場校外音樂趴。他與朋友有組了一支重金屬樂團「地獄業火」(Hellfire)， 比斯丘夫是樂團的鼓手，那一天活動徹夜通宵，直到黎明。

NJ drummer crushed to death after climbing in recycling dumpster after partying - only to be later compressed by garbage truck hours later https://t.co/pLDi6lEge4 #Kellen Bischoff — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) November 15, 2022

調閱附近的監控錄像，發現比斯丘夫在周六清晨，獨自走在無人的街道上，然後看到一個垃圾箱就爬了進去，再也沒出來。幾個小時後，垃圾車來清運垃圾箱，就把包括比斯丘夫在內的物品都丟上丟，然後依標準作業流程壓縮垃圾，可憐的比斯丘夫就這樣被壓死了。

不知道他為何這麼做，但他的確是出於自己的意願爬入箱中，因此新聞稿說：「並未發現他者謀殺，或是被迫行動跡象。」

他的朋友Kutztown Borough 在臉書上表示，比斯丘夫並沒有犯法被警察追捕，爬進垃圾箱不是為了躲警察。

從他的生活照來看，比斯丘夫是個愛玩鬧的大孩子，很可能基於某種奇特的主意而做了這件蠢事，結果斷送了自己的生命。