新北市長侯友宜今天接受館長專訪，被問到是不是「抗中保台」，願不願意簽不投降同意書等問題，侯友宜直言，他最不喜歡人家質疑他對國家的忠誠度，他過去拿著短槍對上衝鋒槍，在沒有防彈衣的歲月衝鋒陷陣「質疑我對國家忠誠度，對我是最大的汙辱」。

侯友宜說，以前槍林彈雨衝鋒陷陣，抓的是死刑犯、重刑犯，每次出去會不會回來都不知道，他都把生命置之不顧「不能質疑我對國家的忠誠度」， 可以檢視他以前所做的行為，但是我是從基層打仗上來的，國家是自己的「我們不顧誰要顧」，不要撕裂國家人民的感情。