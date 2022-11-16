《北京日報》客戶端報導，北京市延慶區委宣傳單部16日發起《全民戴口罩倡議書》指出，當前北京市新增病例和疫情涉及區域持續增加，呈現多點發展態勢，疫情防控處於吃緊階段。實踐證明，科學規範佩戴口罩是預防新冠病毒感染的有效措施之一，為保護公眾健康，凝聚防疫力量，共同養成自覺佩戴口罩的良好習慣。

延慶區全民戴口罩倡議如下：

一、科學規範「正確戴」。佩戴口罩時「內外上下要分清，貼合蓋住口鼻頜，調整壓緊金屬條，及時定期換口罩」，不自行改造口罩，不在交談時取下口罩。

二、重點場所「全程戴」。進入賓館酒店、商場超市、景區景點、文娛場所、學校、醫院等公共場所時，參加各類會議、培訓、考試等聚集性活動時，進入廂式電梯等封閉空間時，乘坐公共交通工具時，科學規範全程佩戴口罩。

三、核酸檢測「務必戴」。自覺遵守疫情防控要求，進行核酸檢測時，務必規範佩戴口罩，做好個人防護，降低病毒感染風險。

四、風險人員「嚴格戴」。風險人員在處於集中隔離轉運、辦理入住、取餐、核酸採樣、外出就醫、解除隔離等情況時，必須嚴格規範佩戴N95或KN95醫用防護口罩。

五、值勤值守「引導戴」。參與核酸採樣點值勤、卡口值守的工作人員要成為佩戴口罩的「示範者」「宣傳者」「監督者」，及時勸導糾正不戴口罩、不規範佩戴口罩的行為。

六、志願服務「勸導戴」。新時代文明實踐中心（所、站）、志願服務組織要廣泛開展「全民戴口罩」宣傳勸導志願服務。賓館酒店、商場超市等經營主體要落實責任、主動勸導。

七、共同參與「全民戴」。要當好自身健康第一責任人，把佩戴口罩當成日常生活的標配，時刻養成自覺佩戴口罩的文明習慣。

為了大家健康，請積極回應倡議，養成自覺科學規範佩戴口罩的文明好習慣，眾志成城築牢疫情防控的嚴密防線，共同守護好家園。