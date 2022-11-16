名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）最近提出了新的天文理論：我們的月亮不只1個。歐尼爾在TNT節目上表情嚴肅地說：「我們不只1個月亮。我開車的時候看到月亮在左邊，然後我開了20分鐘直行，月亮跑到我後面了。」巴克利（Charles Barkley）打斷他說：「因為它在移動啊，蠢蛋。」歐尼爾堅持：「那是因為不只1個月亮。」

幾年前歐尼爾和另一個主持人肯尼史密斯（Kenny Smith）爭論過給車子加油的理論，史密斯說他加滿油一次要80美元。歐尼爾卻跟他說，你只要每次加20美元就夠了，史密斯疑惑地說：「那我得更頻繁回來加油，最後還是要花80美元。」

歐尼爾卻說，你油箱剩一半的時候加油20美元，等下次用到剩一半再來加20美元，這樣就行了。史密斯仍舊聽不出這和他油箱見底再加滿80美元有何不同？歐尼爾則說，因為史密斯上班的時間只有別人的一半，所以他每次加20美元其實就可以省錢了。兩人還爭執不下，巴克利已經趴在桌上笑得肚子疼。

當初厄文（Kyrie Irving）提出「地平說」，歐尼爾也在播客節目附和：「地球是平的，這是真的。當我開車橫跨東西岸的時候，這玩意兒就是平的啊。照你的說法中國就在我們下面，但是中國不是在我們下面，所以地球是平的。」引來哄堂大笑。所以月亮不只1個？依照往例，這肯定又是歐尼爾扮傻在開玩笑。