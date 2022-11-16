中國人民銀行在第三季中國貨幣政策執行報告中指出，今年10月新發放個人住房貸款利率為4.3％，較去年底下降133點。並展望年內PPI低點運行，CPI溫和上漲，但需要注意未來通膨反彈壓力。

在匯率方面，人行報告指出，將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在人民幣匯率形成中起決定性作用，綜合施策，穩定預期，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構樹立風險中性理念，堅決平抑匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

在房市方面，人行表示，自9月底決定階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限，政策頒布後，從實際發放的商業性個人住房貸款利率看，2022年10月新發放個人住房貸款利率為4.3％，較上月下降4點，較上年末下降133點。

在物價指數方面，人行指出，物價漲幅總體溫和，但要警惕未來通脹反彈壓力。第三季度豬肉、蔬菜等食品價格上漲較快，而交通住宿等服務價格受疫情影響漲幅不及往年水平，CPI上行總體較為溫和。同時，國際原油等大宗商品價格震盪滑落帶動PPI漲幅持續回落，10月按年漲幅轉負，預計年內將維持低點運行。