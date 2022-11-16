民進黨台北市長候選人陳時中15日召開「感謝支持陳時中小額募款」記者會，政治獻金專戶收入近1億元，專戶將於16日零時關閉。前民進黨立委郭正亮吐槽表示，台北市只花1億選市長，笑死人，至少要3億元起跳。

郭正亮16日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，選台北市長1億元哪夠，他才不相信候選人只花這些錢。他認為，至少要3億元起跳，這要看候選人要不要登電視廣告，因為電視廣告很貴，現在還有網路廣告，甚至在外圍要請很多人，這也要給錢。市長選舉甚至要請網紅參與作戰，也就是廣義的網路作戰。

郭正亮接著指出，大概10幾年前，選市長就不只花這些錢，太可笑了。台北市就有人選立委花到5千萬，外縣市還有人花到2億。台北市只花1億選市長，笑死人。

郭正亮認為，政治獻金是很虛假的，因為有很多行業不會要求開收據，有一些行業可能想要隱匿，萬一那人沒當選，登錄了之後，反而變成對手的仇家，那要怎麼做人；有的人還會來補收帳，比如你捐給他500，只捐給我300，我就會來找你。所以有人就乾脆不要登錄，就直接給現金。他質疑，這種情況很多，政治獻金所登錄的帳跟實際情況差很多，在南部更明顯，南部登錄的比例更低，南部的人際關係更綿密，大家都認識。