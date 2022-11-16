新北市中和區景新街今（16）日晚間驚傳砍人凶案，楊姓嫌犯與3名同夥闖入某大樓民宅，先控制溫姓屋主女友行動，待溫男返家後持刀砍殺，造成對方當場肚破腸流，溫男奮力反抗後成功奪刀，造成楊嫌手、背受傷，另3人驚惶逃跑，警方已掌握3人身分，全力緝捕中。

今日晚間18時24分，警方獲報中和區景新街有人持開山刀砍人，警方到場瞭解，發現楊姓男子因與溫姓屋主發生糾紛，楊男便夥同3名友人闖入溫男家中，持刀砍傷溫男，導致溫男肚破腸流，警方緊急將傷者送往雙和醫院救治。

據了解，溫姓屋主先前在抖音上發短影音，嘲諷楊姓男子（23歲）「沒有還經紀費還把妹」，楊男憤而找來另外3名同夥帶刀前往溫男住處。

由於雙方熟識，溫男女友不疑有他開門，下一秒就被控制行動，溫男返家後，4人隨即上前一陣亂砍，導致溫男頭部、右大腿、腹部遭捅肚破腸流。

溫男反抗後成功奪刀反砍，造成楊男右手小指韌帶斷裂、背部刀傷噴血，其餘3煞見狀趕緊逃跑。

警方初步調查，互砍雙方皆前科累累，所幸傷者暫無生命危險，都在開刀房進行手術中，而另3名嫌犯仍在逃中，警方已掌握3人身分，全力緝捕中，詳細案發原因仍待後續釐清。