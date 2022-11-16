新竹棒球場12億追加預算先前炒得沸沸揚揚，近日又爆出關埔國小蓋6年沒蓋完，2.2億預算竟追加至13億以上。媒體人朱凱翔16日在《頭條開講》節目中強調，這就是前新竹市長林智堅執政的日常，所以新竹真的應該政黨輪替好好查一查。他也稱讚國民黨新竹市長候選人林耕仁近日打民進黨中央、地方執政不力，回歸了正確的打法。

「不得不佩服耶，民進黨就是敗象已露啊！」針對衛福部司長諶立中回應青少年輕生扯「高樓太多」，朱凱翔表示，2018年大家不是在討論過勞這件事情？結果有民進黨找來的專家上去嗆聲說，那些都是(本來就)有病的啊，就是這樣，就跟這個司長講的一模一樣，講了一模一樣的X話。

朱凱翔說，回到新竹來講，林耕仁現在的打法終於是正確的，就是你本來就是個在野黨議員，在新竹國民黨就是雙重在野，你打民進黨中央執政不力，是不是對新竹有未盡完善的地方，同時地方執政是不是有問題，就是應該這樣打沒錯。

「今天在網路上最熱議的話題，就是新竹的關埔國小，它是民眾黨提出的。」朱凱翔指出，關埔國小接近竹科，竹科這幾年蓬勃發展，很多年輕家庭移入，它早就已經是一個供不應求的學校了，有很多孩子在那邊出生嘛，所以大家都要進這個小學。結果呢，就是典型林智堅的風格，要城市美學什麼的搞一大堆，所以這個學校蓋了6年還沒有完工，而且沒有操場、沒有活動中心，就只有看起來好像很後現代的一個新潮的建築。

朱凱翔強調，6年了，剛入學的學生，到畢業都沒有操場可以用，它的預算從2億多增加到現在13億，6年沒蓋完，這是新竹啊。所以你說車站增加一倍的價錢，棒球場從3.3億增加到12億，這就是新竹市的日常啊，這就是林智堅執政的日常啊，所以難道新竹真的不應該給它政黨輪替好好查一查嗎？