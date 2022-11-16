22歲男子李佳修與友人14日凌晨酒駕，在忠孝東路撞車，造成王姓男子傷重不治，李又對趕來的警方咆哮，甚至作勢奪槍，最後遭開2槍制伏，台北地檢署訊後對李男聲押禁見獲准。死者王男母親得知兒子死訊悲痛不己，表示兒子獨自撫養1名年幼子女，面對未來徬徨無助，犯罪被害人保護協會16日下午派員前往王男宜蘭住處，表表示將提供司法及心理各項協助，讓王家能走出失去親人的傷痛。

犯保協會表示， 11 月 14 日凌晨 4 時，台北市中正區忠孝西路地下道發生一起車禍事故，因兩車於地下道內競速狂飆進而追撞前車，造成前車的王姓駕駛無辜傷重死亡，犯保宜蘭分會在得知王姓被害人居住於宜蘭縣後，立即與死者家屬聯絡，宜蘭分會主任委員張謙一偕同專任人員 16 日下午至被害人家中，關懷慰問被害者家屬。

王男母親因這起突發變故哀痛不已，哭訴她為處理此事必須往返台北宜蘭二地，更感身心俱疲，表示兒子為單親父親，育有一名年幼子女，對於如何面對未來深感徬徨無助。

犯保宜蘭分會向王母解說犯保服務及案件訴訟程序等，傾聽關懷其心聲並撫慰受創之心靈，強調會針對家屬需求及疑問，提供「一路相伴」法律、經濟、心理服務等協助，務求讓被害家屬得到最妥適的協助。

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