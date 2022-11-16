網路資訊普及，要使用電腦就一定需要鍵盤與滑鼠，但不少人好奇，鍵盤上的英文字母為何不照ABCDE順序，而是採用QWERTY這樣的佈局，其實背後原因在於放慢用家打字速度，同時避免常用字母集中在一起，以免按鍵速度過快，造成卡頓。

QWERTY鍵盤由克里斯多福夏爾斯(Christopher Latham Sholes)在19世紀發明並取得專利，契機在於擔任報社編輯時，排字工罷工，產生了發明排字機的想法，但過了不久就放棄，改發明另一台打字機。

早期打字機因按鍵問題，在ABC順序下，打字太快容易出現卡鍵、卡針情形，夏爾斯因此改良，發明出全新的QWERTY布局。(示意圖／英國國家電腦博物館)

當時科技不若現今世代，按鍵上彈速度緩慢，若依照ABC順序排列，打字速度太快，某些時候容易出現卡鍵問題，夏爾斯發現後，開始改良打字機，最終研發出QWERTY鍵盤，將最常用的幾個字母放在相反方向，最大限度放慢打字速度，避免掉卡鍵困擾，1866年獲得了發明專利後，1873年開始於市面上發售並逐漸普及。

雖然隨著科技不斷改良，這種卡鍵問題已不復在，但隨著全球普及化，如今打字機與電腦鍵盤仍然採用QWERTY布局，儘管中間也有許多其他布局的鍵盤問世，但仍無法取代早已大眾化的QWERTY鍵盤。