香港「長腿女神」施匡翹(Zaina) 外型甜美、身材火辣，近日她受邀到水上樂園遊玩，並順便體驗水上活動，她也換上比基尼大秀前凸後翹完美曲線，讓網友大飽眼福。

施匡翹穿上銀白色比基尼，不僅辣露渾圓D奶和深邃事業線，一雙長腿更是相當吸睛，火辣好身材讓人看了臉紅心跳，她也透露5月生日時，和家人去度假有游泳之外，整個夏天因為工作的關係，沒有機會再穿泳衣了，想不到11月天氣還沒有很冷，還可以體驗水上活動，讓她相當興奮和開心。

2019年以歌手身分出道的施匡翹，推出過7首單曲，更獲得多個新人獎，去年更舉辦首個音樂會，可謂是近幾年發展最好的歌手之一，而她不僅擁有一雙逆天長腿，還有豐滿上圍，好身材令人稱羨不已。

而吃素多年的她，因為看到肉食製作過程的短片相當血腥及殘忍，讓他決心要吃素，她也坦言吃素一陣子後，皮膚變得白皙光滑，但她也提醒其實吃素會攝取較多米飯等碳水化合物，不但不能減肥反而會增種，所以必須留意份量，並叮囑吃素的人要補充蛋白質，多吃植物性蛋白質。