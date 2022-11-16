櫃買中心為配合政府新南向政策，持續推動東南亞臺商來臺興櫃及上櫃，惟受到新冠疫情影響，過去三年以舉辦線上說明會方式與海外臺商交流溝通，隨著各國邊境管制鬆綁，櫃買中心再度啟動海外實體業務推動，首站即選擇近期經濟發展表現強勁的越南，並於11月16日與安侯建業聯合會計師事務所於胡志明市共同舉辦「2022臺灣資本市場說明會」，計有近20家越南企業熱烈參與。

近年來，由於美中貿易戰及中國大陸施行嚴格防疫政策的影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，許多產業積極至越南佈局生產。為協助東南亞臺商連結臺灣資本市場，櫃買中心本次造訪多家越南臺商企業，並舉辦說明會，希望能讓更多東南亞臺商認識臺灣資本市場，吸引臺商來臺掛牌。

李愛玲表示，越南臺商面對競爭及為把握美中貿易戰等產生之機會，多有產能擴增或設備升級的需求，如何尋找有效的外部資源以維持自身競爭力，臺灣資本市場將是理想的奧援，透過櫃買市場提供合理的本益比與活絡的市場週轉率，可有效率的募集資金，另可提升企業知名度與公司價值、吸引優秀人才，協助越南臺商掌握機會及因應挑戰。

櫃買中心主板市場已有802家企業掛牌，其中海外第一上櫃公司計有31家，包含12家主要營運地來自東南亞地區之企業，而越南是海外臺商主要聚落國家，目前已有多家越南臺商與臺灣中介機構簽訂來臺掛牌的輔導契約，期許不久的將來也能看到來自越南的優質臺商成為櫃買家族的一員。

越南台灣商會聯合總會簡智明總會長表示，越南在近年各種國際政治經濟環境變化下，成為臺商海外發展之重鎮；而隨著產業鏈主要出口地區如歐盟及美國等對於ESG相關議題越趨重視，從碳足跡、碳減量及碳中和等進度規劃，已成為越南臺商必須重視之課題，越南臺商未來若能善加利用僑委會及臺灣資本市場所提供之資源，相信可更容易達到企業永續發展的目標。

安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，世界經濟重心逐漸移往亞洲，東協國家亦持續朝穩中求進的經濟發展趨勢邁進，臺灣政府也因此積極推動新南向政策，透過吸引東協國家優良企業來台掛牌，以打造臺灣資本市場成為「東協概念股」平台。

櫃買中心未來也將持續積極推動東南亞企業來臺上櫃，除提供海外優質企業進入臺灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。