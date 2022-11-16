旅店中的美術館，美術館中的旅店！台中大毅老爺行旅自即日起至明年2月28日，與藝術家們聯手策畫一場專屬於旅人的全新展覽「旅行的未來式」，運用飯店獨有的美學展示空間及延續大毅老爺行旅品牌初衷，邀請台灣當代青年藝術家們，一同將旅程中獲得經歷與感受轉化成靈感，分享給所有旅人。

藝術家們從三個時間軸、挖掘提出十種旅行的奇想提案，讓旅人穿梭在過去、現在與未來，在旅行中發掘出無限可能的想像。同時，大毅老爺行旅更與台中文創特色店家攜手合作，將展覽中的提案實現成為一系列的遊程專案「城市遊程X旅人背包專案」。

台中老爺行旅行銷公關協理江夢怡表示，該專案雙人入住平均每晚3,688元起，專案中包含沉浸式手作體驗、限定藝文展演觀賞及風格贈禮等，兩天一夜住宿加遊程的旅行專案，讓旅客以最舒適自在的方式可以實地到訪遊歷，創造出屬於自己獨一無二的美好回憶！

江夢怡進一步表示，這期的展覽就是以過去式、現在式及未來式的三個時間軸所觸動，因此發想而出的十種旅行提案。創作展品不僅包含藝術家奇想提案，還有藝術家與台中特色文創店家或場域攜手，打造出更貼近實地的作品場景，縮短了對旅行目的地的想像距離，讓每層的展覽作品，真的變成一處處可以實地到訪、或可預期並實踐的旅程。

台中老爺行旅為了驅動這項任務，特別邀請了知名插畫家鬍子大叔、小高潮色計事務所的色長、策展創作者自思創造有限公司、民生路老宅56-3宅主謝艾婷及中島G.LAb儒考棚藝術創作者，連結台中多家特色店家如老件收藏家酷庫kuku、北歐方舟、璞草園等共同合作，為這次對旅行的想像提案創作出各式展品及不同主題場景。

「旅行的未來式」所串聯的不只是展覽，而是一趟遊藝術家們共享台中遊歷的美好記憶。因此，台中大毅老爺將展覽中的提案，與在地文創風格店家攜手合作，將整座城市變成遊玩場地，以城市尋寶的概念，策畫出二條不同主題風格之體驗遊程。

專案中讓旅人拎起飯店與老牌帆布店聯名設計的專屬旅人背包，依著由插畫家為各條路線所創作的遊程地圖，旅人可以按圖索驥，使用飯店放在背包內的遊程道具，騎著自行車以3公里慢速實地到訪遊歷，領會台中美好風情。