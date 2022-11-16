民視和馬來西亞Astro攜手合作的青春偶像劇《決勝的揮拍》，上周首播，在兩地引起廣大迴響，也創下高收視率，坐穩同時段戲劇節目的冠軍，擔綱男主角的謝佳見飾演暗黑版的復仇羽球王子，首集如願進入球隊時，露出一抹邪笑，依舊帥氣破表，果真是壞壞惹人愛，近日他受邀進棚拍攝蕭邦表（CHOPARD）時尚專題，提到這回挑戰陰沉的復仇者角色，角色個性鮮明，演起來很過癮。

除了挑戰新角色，謝佳見也因該劇球技進步不少，尤其是能與國手級羽球高手一起對戲揮拍，包括王子維、李洋、王齊麟和馬來西亞國手吳柳瑩等，除了戲上對決，私下也會向這些國手級高手討教揮拍球技，讓他大呼值得。

謝佳見從小就愛打羽球，在《決勝的揮拍》中飾演羽球教練，更有說服力，佩戴蕭邦（CHOPARD）Mille Miglia年度限量表和Ice Cube珠寶。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／KENZO）

謝佳見笑說，這些國手級羽球高手在國際賽事上打得你死我活、互不相讓，但其實私底下都是好朋友，大家以球會友、英雄惜英雄，凝聚起來的友情更加真誠。笑問謝佳見在國際羽球比賽上，會為台灣還是馬來西亞加油？他笑說：「我會為我的好朋友加油！」

最近為了宣傳新戲，謝佳見也到各個校園宣傳，順道推廣羽球運動，與莘莘學子一起玩遊戲、切磋球技，與年輕影迷有近距離的接觸，也如願圈了不少新粉。

謝佳見受邀拍攝蕭邦腕表時尚專題，挑選兩款最具代表性的腕表作品入鏡，一款是蕭邦Alpine Eagle Large系列腕表，表殼採用環保鋼材Lucent Steel A223精鋼，別具意義；一款是Mille Miglia骨董車千里賽2022 Race Edition限量表，是被稱為「世上最美麗車賽」的限量聯名表，謝佳見並混搭Ice Cube系列白金、玫瑰金與K金珠寶，猶如貴公子上身，更添時尚風情。

蕭邦Ice Cube戒指，5萬3000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Ice Cube手鐲，24萬6000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Alpine Eagle 系列腕表。（CHOPARD提供）

蕭邦Mille Miglia骨董車千里賽2022 Race Edition限量表，27萬4000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Alpine Eagle系列松樹綠表盤玫瑰金腕表，部分銷售所得捐贈Alpine Eagle基金會用於復育白尾鷹，179萬4000元。（CHOPARD提供）