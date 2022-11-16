民視和馬來西亞Astro攜手合作的青春偶像劇《決勝的揮拍》，上周首播，在兩地引起廣大迴響，也創下高收視率，坐穩同時段戲劇節目的冠軍，擔綱男主角的謝佳見飾演暗黑版的復仇羽球王子，首集如願進入球隊時，露出一抹邪笑，依舊帥氣破表，果真是壞壞惹人愛，近日他受邀進棚拍攝蕭邦表（CHOPARD）時尚專題，提到這回挑戰陰沉的復仇者角色，角色個性鮮明，演起來很過癮。

除了挑戰新角色，謝佳見也因該劇球技進步不少，尤其是能與國手級羽球高手一起對戲揮拍，包括王子維、李洋、王齊麟和馬來西亞國手吳柳瑩等，除了戲上對決，私下也會向這些國手級高手討教揮拍球技，讓他大呼值得。

謝佳見從小就愛打羽球，在《決勝的揮拍》中飾演羽球教練，更有說服力，佩戴蕭邦（CHOPARD）Mille Miglia年度限量表和Ice Cube珠寶。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／KENZO）
謝佳見從小就愛打羽球，在《決勝的揮拍》中飾演羽球教練，更有說服力，佩戴蕭邦（CHOPARD）Mille Miglia年度限量表和Ice Cube珠寶。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／KENZO）

謝佳見笑說，這些國手級羽球高手在國際賽事上打得你死我活、互不相讓，但其實私底下都是好朋友，大家以球會友、英雄惜英雄，凝聚起來的友情更加真誠。笑問謝佳見在國際羽球比賽上，會為台灣還是馬來西亞加油？他笑說：「我會為我的好朋友加油！」

最近為了宣傳新戲，謝佳見也到各個校園宣傳，順道推廣羽球運動，與莘莘學子一起玩遊戲、切磋球技，與年輕影迷有近距離的接觸，也如願圈了不少新粉。

謝佳見受邀拍攝蕭邦腕表時尚專題，挑選兩款最具代表性的腕表作品入鏡，一款是蕭邦Alpine Eagle Large系列腕表，表殼採用環保鋼材Lucent Steel A223精鋼，別具意義；一款是Mille Miglia骨董車千里賽2022 Race Edition限量表，是被稱為「世上最美麗車賽」的限量聯名表，謝佳見並混搭Ice Cube系列白金、玫瑰金與K金珠寶，猶如貴公子上身，更添時尚風情。

蕭邦Ice Cube戒指，5萬3000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube戒指，5萬3000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube手鐲，24萬6000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube手鐲，24萬6000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Alpine Eagle 系列腕表。（CHOPARD提供）
蕭邦Alpine Eagle 系列腕表。（CHOPARD提供）
蕭邦Mille Miglia骨董車千里賽2022 Race Edition限量表，27萬4000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Mille Miglia骨董車千里賽2022 Race Edition限量表，27萬4000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Alpine Eagle系列松樹綠表盤玫瑰金腕表，部分銷售所得捐贈Alpine Eagle基金會用於復育白尾鷹，179萬4000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Alpine Eagle系列松樹綠表盤玫瑰金腕表，部分銷售所得捐贈Alpine Eagle基金會用於復育白尾鷹，179萬4000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Alpine Eagle Large系列腕表，47萬2000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Alpine Eagle Large系列腕表，47萬2000元。（CHOPARD提供）

謝佳見羽球比賽來真的！搭王子維決戰「麟洋配」
台灣滷肉飯飄香馬來西亞檳城 台商都愛這一味
程予希聯手謝佳見擊退色狼！戲外和王瞳被變態嚇到失聲
#謝佳見 #蕭邦 #球技 #揮拍 #馬來西亞