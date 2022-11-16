第一代「鳳梨哥哥」簡義隆今(16日)驚傳逝世，他的弟弟也在臉書發文證實，不過因為沒特別明講死因，也讓外界揣測死亡原因，對此，弟弟再次發聲，公開他離開的原因是「心因性休克」，並表示「請給我們可以平靜處理的空間。」

簡義隆的弟弟15日透過他的臉書證實，他已離開人世，並表示很多人詢問原因，但他只以「如果跟他認識較久的朋友，應該知道前兩年就有曾經出現突發狀況，只能說我們也很難過這次已經沒有上次的幸運，等家人發現時已經都來不及了」，但沒多為他的死因說明細節。

簡義隆弟弟公開哥哥死因。(圖／取自臉書)

他稍早再次發文，坦言很意外已回歸常人生活多年的哥哥，還能獲得多人的關注，更意外的是大家非常關注他離開的原因，原本這是屬於他的隱私，只想點到為止，但沒想到因此引起猜測，為了避免更多失焦與不必要的討論，他和家人商議還是決定公開哥哥的死因是「心因性休克」。

而簡義隆弟弟表示，他同時要照顧爸媽還要處理後事已心力交瘁，「真的謝謝大家關心，但請給我們可以平靜處理的空間」，而他表示本來發文的用意，只是希望他真正最親的友人們可以來見見他，並非想要成為討論焦點，目前已經在安排告別式，但時間尚未敲定，但已設有靈桌可參拜。