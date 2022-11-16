中國歷史文化淵遠流傳，其中《三國演義》、《西遊記》由於故事膾炙人口、人物特色鮮明，成為許多遊戲引用的元素，在大眾流行文化留下鮮明的記憶。不過有網友好奇，為何同樣擁有類似特色的《水滸傳》沒成為有名氣的遊戲？貼文一出引發網友熱議，有內行人則指出，其實《水滸傳》就是一群宋代古惑仔，道德原則和腐敗的朝廷沒區別。

原PO在PTT發文表示，相較於《三國演義》、《西遊記》，他認為《水滸傳》的梁山伯108條好漢，若再加上一些出名奇葩的武將，完全可以做成類似當今最紅的線上遊戲《英雄聯盟》或是DOTA（角色扮演防衛）類遊戲，因此發問「《水滸傳》為什麼沒成為有名氣的遊戲？」

對此，許多人紛紛回應，「真的是最適合無雙的遊戲，可惜了」、「108好漢裡面有能力的應該只有四分之一」、「水滸無雙，這應該不錯」、「8+9有什麼好看」、「108裡面可以開無雙就那幾個啊，難道要叫鼓上蚤時遷上陣殺敵？」

不過有人指出，其實過去台灣、日本都有以此當作題材的遊戲，「《水滸傳：天導108星》好玩啊」、「天導108要是出下一代，我絕對買爆」、「以前台灣有出過啊！那是你是小朋友所以不知道，雖然真有大盜宋江、方臘和梁山泊，但《水滸傳》是虛構的，故事也寫得很爛，甚至比金庸小說還爛，三國演義要精采的多，KOEI才能做出好遊戲」。

另外還有讀完小說的內行網友指出，《水滸傳》其實只是古風古惑仔的故事，一群人頂著黑社會身分做奸犯科，勢力夠大就能晉身為愛國黑社會，進入體制內繼續犯罪，幸運的人還能一路升官發財、黑白通吃。