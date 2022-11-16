新竹女中、新竹高中日前在校內舉辦新竹市長模擬投票，投票結果卻遭民進黨側翼出征。民進黨台北市長候選人陳時中16日前往萬華進天宮參拜時竟說，「不敢譴責網軍啦！我如果譴責網軍，我馬上就被譴責了」。國民黨台北市議員徐巧芯表示，陳時中因為怕被綠營網軍譴責，難怪不敢對「無良公關」提告，證明了他是一個沒有明辨是非的能力，失去勇氣、失去自我的人。該貼文才po出1小時，已吸引4千多名網友按讚。

徐巧芯16日在臉書粉專貼文表示，陳時中因為怕被綠營網軍譴責，即便自己人做了不對的事，仍然不敢說半句話。這種人當了市長，不過就是淪為側翼的傀儡。難怪他不敢對「無良公關」提告。要嘛是無良公關說「阿中競辦請我關閉臉書」真有其人其事，要嘛是陳時中無膽因此選擇了「別讓側翼不開心」，兩個選項都證明了他是一個沒有明辨是非的能力，失去勇氣、失去自我的人。

網友回應表示，「阿中不知道，阿中不清楚」、「這是基本的道德勇氣，想當首都市長的人居然回答不敢，真是大開眼界。也許以後用得著側翼的地方多的是，所以就主動示弱了」、「這種人都能當首長，這什麼政府，難怪疫情搞成這樣」、「這麼怕網軍，真是國家的悲哀」、「笑死，還怕自己人咬自己」。