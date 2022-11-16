魯拉承諾巴西會著手處理氣候危機 22:532022/11/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10月剛贏得大選，並在明年1月正式就任總統的魯拉，16日出席埃及舉行COP27氣候峰會，重新承諾巴西會著手處理氣候危機，並尋求主辦2025年舉辦的COP30峰會，到時會場將設在亞馬遜雨林而不是人口密集的海岸區。前總統波索納洛一直反對氣候峰會。 紐時：拜習承諾改善美中關係 難掩飾相互猜疑 拜習會美中關係緩和 民眾黨呼籲綠別再操作抗中保台 守護大潭藻礁承諾書 綠營無人簽署 #魯拉 #承諾 #著手 #氣候危機 #COP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜習會後發推文 拜登：將捍衛美國價值 13:172022/11/15 國際 賀錦麗訪菲將赴巴拉旺島 近南沙群島北京恐不滿 12:112022/11/16 國際 守護大潭藻礁承諾書 環團批民進黨噤聲：只護航不監督 16:022022/11/15 政治 時論廣場》氣候正義難實現（彭蕙仙） 20:142022/11/14 時論廣場 積極搶長者票 蔡其昌承諾：當選老人健保持續補助 19:522022/11/14 政治 客家後援會造勢大會 蔣萬安承諾：當選擴大舉辦義民祭 17:432022/11/13 政治 美氣候特使：某些國家拒絕COP27文件提1.5度目標 13:172022/11/13 國際 環團訴求氣候及空汙治理 張麗善簽署承諾書 12:142022/11/15 政治 新竹市長政見發表 林耕仁誓言找回光榮、沈慧虹談超級城市願景 16:302022/11/16 政治 玉山參與COP27 黃男州分享台灣氣候新金融 12:032022/11/14 財經 台新金控承諾淨零獲肯定 連六年摘台灣百大永續典範企業獎 18:142022/11/16 財經 陳福海籲正面選舉拋「3反」邀楊鎮浯公辯會直球對決 13:512022/11/14 政治 華航實踐永續承諾 獲國家企業環保獎最高榮譽 14:302022/11/15 財經 COP27美中特使會面 氣候談判全面恢復似有譜 12:092022/11/16 國際 習近平：拜登總統多次講過不支持台獨 希望美方能落實承諾 22:352022/11/14 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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