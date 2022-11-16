10月剛贏得大選，並在明年1月正式就任總統的魯拉，16日出席埃及舉行COP27氣候峰會，重新承諾巴西會著手處理氣候危機，並尋求主辦2025年舉辦的COP30峰會，到時會場將設在亞馬遜雨林而不是人口密集的海岸區。前總統波索納洛一直反對氣候峰會。