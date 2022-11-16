2022台灣企業永續獎16日揭曉，百貨龍頭新光三越8月首發長達151頁永續報告書獲得百貨貿易第1類金級獎，同時亦獲頒百大永續典範企業獎與單項績效創新成長領袖獎等一舉獲三殊榮肯定。

新光三越30多年來秉持「顧客至上 真心誠意」的經營理，積極創造愉悅美好的生活體驗，自2021年起正式啟動ESG，今年8月更發表永續報告書，集永續、生活、美學融入於商品、活動、服務、空間之中，包括30年來持續舉辦各式藝術文化展演，推動文化傳承與拓展顧客日常美學生活；並嚴謹把關食安並自組skm eats外送車隊，與500家餐飲廠商共同落實食安管理，維護消費者食的安全。

此外，引進多達430項具環境社會認證的自營商品，並與投入永續行動的760個專櫃，共同響應環保愛地球等等；且在今年更進一步打開生態系，廣邀各行各業一起做ESG，致力於「幸福企業、綠色時尚、社會共好」三大面向，持續為消費者創造更多人文感動、打造更美好的生活體驗及幸福感受。