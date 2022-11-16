「2022經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPO Awards Ceremony）16日舉行，頒發6大獎項予Applied Materials等16家國際大廠，感謝國際夥伴協助臺灣產業發展尖端技術、提升全球供應鏈戰略地位的傑出貢獻。

經濟部長王美花表示，感謝外商夥伴持續投資臺灣，共同壯大臺灣韌性與競爭力，同時各國紛紛宣告發展淨零排放，經濟部將持續與IPO Forum外商夥伴合作，攜手國內外資訊大廠全力協助業者實踐綠色家園未來，讓電子資訊品牌客戶與國內供應鏈業者攜手減碳。

經濟部指出，近年來，外商對臺採購主要項目為半導體製造、智慧型手機製造、筆記型電腦等產品領域。同時，2022年因應電信5G、雲端服務需求增加，使伺服器及資料中心需求繼續成長，未來結合AI的智慧資料中心，亦可望對臺灣資通訊電子產業帶來成長動能。IPO Forum (國際績優夥伴聯誼會，International Partner Office Forum) 電子資訊外商對臺採購金額連續三年超過2,000億美元，今年達2,639億美元，證明了臺灣電子資訊產業的優勢和能量，以及在全球供應鏈的關鍵地位。

經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎項計六大類別，其意涵在促進外商與國內業者協力創建新型產業的生態圈；激勵國際大廠攜手臺廠，共同研發創新技術或跨領域合作；鼓勵國內外業者透過策略聯盟方式，進軍新市場。獲獎外商除獲獎殊榮外，並享有如研發測試自用商品免驗通關、績優外商禮遇通關申請等多項獎勵措施。

本年度獎項評選重點聚焦鼓勵外商擴大在臺研發、投資、發展與採購，協助臺灣廠商提升半導體製造、量子電腦、人工智慧、雲端運算、元宇宙、綠色供應鏈、智慧交通、智慧醫療與國際網路的技術創新和能力。獲獎名單包含：技術加值夥伴獎：Applied Materials、Synopsys；策略亮點夥伴獎：FST、Google、Meta (Facebook)；綠色系統夥伴獎：Dell、HPI、Microsoft；創新應用夥伴獎： IBM、Intel、Microsoft；軟性價值夥伴獎：AWS、LINE、NVIDIA；市場擴大夥伴獎：Apple、HPI、Dell、AMD、Qualcomm。（除市場擴大夥伴獎外，均依字母排序）

其中Applied Materials在臺成立「次世代研發製造中心」，讓過往零組件承製轉型為關鍵模組；Synopsys成立「新竹AI設計中心」，協助臺灣跨入尖端EDA軟體研發；FST、Google及Meta (Facebook) 擴大在臺投資及雲端和元宇宙的關鍵人才培養；Dell、HPI及Microsoft 與臺廠合作發展綠色供應鏈、提升ESG指標、打造永續數位管理平臺；IBM與臺廠共同開發量子電腦、AI運算、AI資安的應用發展；Intel、Microsoft及AWS 與臺廠攜手推動智慧型交通、醫療、能源和教育等創新應用和人才培育；LINE及NVIDIA協助中小店家提升數位工具使用能力及強化AI客服與邊緣AI部署；Apple、HPI、Dell、AMD及Qualcomm持續擴大對臺採購，並深化與臺廠的先進技術合作。