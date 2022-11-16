德國晶片商英飛凌股價16日盤中上漲0.3％報32.5歐元，因為其看好需求成長而預測中期營收成長逾10％。Berenberg分析師Tammy Qiu認為電動交通、先進駕駛輔助系統、數據中心和其他領域需求增加，所以其營收強勁成長不令人意外。

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