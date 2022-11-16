英飛凌看好需求成長 估中期營收增逾10％ 22:532022/11/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國晶片商英飛凌股價16日盤中上漲0.3％報32.5歐元，因為其看好需求成長而預測中期營收成長逾10％。Berenberg分析師Tammy Qiu認為電動交通、先進駕駛輔助系統、數據中心和其他領域需求增加，所以其營收強勁成長不令人意外。 《國際金融》歐股小漲 羅氏製藥大跌4% 《興櫃股》光鼎生技參展德國MEDICA 力推開放式檢測平台 憂台海爆衝突 德將調整對中投資政策 #英飛凌 #中期 #營收增 #德國 #晶片商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中資購德半導體企業 再受阻 04:102022/11/11 全球財經 德8名跨國企業高管聯名呼籲：與中國合作比對抗更有成果 19:442022/11/11 兩岸 德經濟部長：大陸攻台 比俄烏戰爭更具災難性 04:102022/11/15 產業財經 《國際產業》大陸集團上調全年財測 預示明年喊漲 11:392022/11/11 財經 國民外交！德國夫婦受困中橫 花蓮暖警贈特產助山區留宿 13:162022/11/13 社會 坤達懂生存讚老婆做菜吃不膩 甜曝柯佳嬿最有魅力時刻 20:482022/11/12 娛樂 《國際經濟》德總理踏訪越南 深化經貿關係 13:182022/11/14 財經 德國經濟部長：若陸攻台 將比俄烏戰爭「更具災難性」 12:292022/11/14 兩岸 德國跨界潮旅OPEL MOKKA 103.9萬元起、Opel MOKKA-e 139.9萬元展開預售 10:492022/11/11 汽車情報-汽車新聞 台灣廢核挨批瘋狂 林濁水嘆：政治領袖和清高學者向「他」下跪 11:222022/11/16 政治 貿協率55家企業組台灣館 前進德國MEDICA展 21:422022/11/15 財經 通膨可望降溫 德國11月經濟景氣指數好轉 20:532022/11/15 財經 《國際經濟》脫鉤中國 陸克文點名3大受惠者：印度、東南亞、墨西哥 14:592022/11/14 財經 蕭茲剛走 德國擁抱陸政策大轉彎！揭與華為合作喊卡內幕 09:542022/11/11 財經 降低對亞洲供應商依賴！英飛凌執行長支持在歐洲設立更多晶圓廠 10:372022/11/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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