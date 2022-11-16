澳洲統計局16日公布第三季薪資價格指數，季增1％創2012年來最高增幅，年增3.1％創2013年來最高，兩者均優於市場預期，顯示目前澳洲的人力供應仍然緊張，讓企業很難找到足夠合適的員工，因此必須提高薪資待遇來吸引人才。

澳洲第三季薪資季增1％ 創10年最大漲幅
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