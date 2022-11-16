澳洲Q3薪資價格指數季增1％ 創10年來最高增幅 22:532022/11/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局16日公布第三季薪資價格指數，季增1％創2012年來最高增幅，年增3.1％創2013年來最高，兩者均優於市場預期，顯示目前澳洲的人力供應仍然緊張，讓企業很難找到足夠合適的員工，因此必須提高薪資待遇來吸引人才。 澳洲第三季薪資季增1％ 創10年最大漲幅 匯率期貨趨勢專欄－澳幣期 挑戰9月高點 周刊爆親簽薪資單 高虹安：「竹竿套菜刀」完全是兩碼子事 #來最高 #薪資 #價格指數 #季增 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲消費者信心指數 9月初來首見反彈 20:502022/11/15 財經 科技業月薪5萬他失望：哪來百萬年薪？工程師揭原因 15:472022/11/14 生活 商研良語－國際新聞媒體與網路平台利潤分配法制趨勢 04:102022/11/15 專題周報 穆斯克天價薪酬挨告 本周開庭 04:102022/11/15 全球財經 大陸廣州爆發大規模抗議 居民：氣氛緊張、輾轉難眠 11:502022/11/16 兩岸 24小時狂倒1個月雨量 澳洲東南部洪水為患 15:422022/11/14 國際 《國際經濟》澳洲第三季薪資 10年來漲最多 16:492022/11/16 財經 漢磊 Q3營收、獲利續創高 04:102022/11/15 證券．權證 洋基工程握肥單 營運看旺到2024 04:102022/11/16 證券．權證 綠委轟高虹安 選舉史上最離譜的人 04:102022/11/15 政治要聞 人氣回籠 信驊、矽力權證喊燒 04:102022/11/15 證券．權證 睽違5年 中澳元首峰會今登場 04:102022/11/15 產業財經 王品邁向30年重啟尾牙、國外旅遊 董事長宣布2023年起全面調薪 11:262022/11/16 財經 出貨強勁 穎崴Q3獲利大躍進 04:102022/11/15 證券．權證 《金融股》合庫金Q3獲利季增22% 前3季每股賺1.06元 15:392022/11/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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