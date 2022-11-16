日本取消入境限制 10月外國客入境數近50萬人 22:542022/11/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本10月外國旅客入境數近50萬人為9月逾二倍。其10月11日取消逾二年防疫入境限制，首相岸田文雄希望藉日圓兌美元匯率創近32年新低機會，讓觀光業帶動日本經濟。今年來外國旅客入境152萬人，遠低2019年全年創新高的3,180萬人。 桃園市選舉人數 較4年前增逾9萬人 九合一選舉倒數9天 內政部：設籍滿4個月才能投票 台中預售案爆量 創歷史新高 #入境 #入境限制 #數近 #外國旅客 #日取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺企銀 規劃價金返還業務數位化 04:102022/11/16 投資理財 習近平：中方願與韓方共同維護地區和平穩定 09:152022/11/16 國際 緯創資通採用SAP雲端ERP 加速驅動集團數位轉型 11:252022/11/16 財經 蘇納克將晤習近平 英中近5年來首度領袖相會 12:392022/11/16 國際 股價指數期貨贏家專欄－半導體30期 短線靈活進出 04:102022/11/16 證券．權證 澳洲Q3薪資價格指數季增1％ 創10年來最高增幅 22:532022/11/16 財經 數位部開缺300人遭疑養網軍 他揭實際情況：有缺也難找人 12:142022/11/16 政治 螞蟻消金 國企入主增資計畫 04:102022/11/16 產業特刊 敏盛導入數位手術示範平台Proximie 以混合實境科技「秀技」 19:122022/11/16 財經 美智庫解讀拜習會：短期關係回穩 長遠難有交集 14:182022/11/16 國際 九合一選舉倒數10天 謝龍介大掃街拚翻轉台南 13:352022/11/16 政治 美股開盤道瓊平盤震盪 費半指數重摔2.8％ 22:432022/11/16 財經 展晟照明舞光年會 秀近200項新品 04:102022/11/16 投資理財 G20峰會登場 習近平：反對小圈子 不以鄰為壑 04:102022/11/16 財經要聞 搶資安人才 人總協調數位部增獎金加給 18:372022/11/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。