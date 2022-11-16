日本10月外國旅客入境數近50萬人為9月逾二倍。其10月11日取消逾二年防疫入境限制，首相岸田文雄希望藉日圓兌美元匯率創近32年新低機會，讓觀光業帶動日本經濟。今年來外國旅客入境152萬人，遠低2019年全年創新高的3,180萬人。

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