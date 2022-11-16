美國10月零售額月增1.3％ 優於市場預期 22:542022/11/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國普查局16日公布10月零售額月增1.3％，超過市場預估的月增1％，並且明顯優於9月的持平。主要是供應鏈緊張的情況不斷消除，讓汽車銷售月增1.3％同時，汽油價持續攀升，讓加油站的銷售額月增4.1％，帶動整體零售額走高。 高通膨、庫存過剩衝擊 美假期購物季銷售 恐衰退 股價指數期貨贏家專欄－半導體30期 短線靈活進出 美降低通膨法案驅動 減碳商機看旺 #月增 #零售額 #美國 #市場預期 #美國普查局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美智庫解讀拜習會：短期關係回穩 長遠難有交集 14:182022/11/16 國際 川普確定再戰2024大選 拜登批他在位時辜負美國 14:572022/11/16 國際 美中關係穩定的變數在台灣 04:102022/11/16 時論廣場 解決缺電 美國將邀請烏克蘭加入小型核電廠計畫 20:392022/11/16 國際 花蓮東大門夜市獲4顆星 樂活名攤共取得460顆星夜市之首 15:112022/11/16 寶島 賀錦麗訪菲將赴巴拉旺島 近南沙群島北京恐不滿 12:112022/11/16 國際 學者觀點－鈦企業網絡：用市場交換供應鏈的台灣方案 04:102022/11/16 專題周報 《國際經濟》1兆美元基建法案滿周年 白宮：明年擴大支出 14:292022/11/16 財經 時論廣場》習莫測高深 對話成唯一共識（陳一新） 17:542022/11/16 時論廣場 尷尬了！美曝初步調查 波蘭奪命飛彈是它射的 13:322022/11/16 國際 美上月PPI連四降 美股歡騰 04:102022/11/16 全球財經 拜登的紅線退讓 04:102022/11/16 時論廣場 美國正妹母親來台吃爆美食 徵女婿嗨喊：要抱27個孫 08:372022/11/16 生活 美國南加州港區上月進口量大減 13:132022/11/16 財經 時論廣場》丟包川普 美國才有救（陳國祥） 17:542022/11/16 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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