美國普查局16日公布10月零售額月增1.3％，超過市場預估的月增1％，並且明顯優於9月的持平。主要是供應鏈緊張的情況不斷消除，讓汽車銷售月增1.3％同時，汽油價持續攀升，讓加油站的銷售額月增4.1％，帶動整體零售額走高。

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