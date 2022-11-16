美國科技業掀起裁員風暴，令辦公室空間需求大減而退租或停止新大樓營建，令許多商業區辦公室空間湧現出租市場。

臉書母公司Meta裁員逾1.1萬人、Salesforce裁員逾千人、Lyft裁員逾一成，加上其他科技業裁員數，已令從舊金山、矽谷、紐約到奧斯汀等許多大都會商業區不斷空出數百萬計平方英尺的辦公空間。

亞馬遜7月已停止興建其新辦公大樓，因為除了凍結增聘外，目前還準備裁員數千人。

不動產服務CBRE指新冠疫情期間各行業減少租用辦公室，但像谷歌母公司Alphabet部份科技業卻因擴張而繼續擴大辦公室使用空間。

現在情勢逆轉，因憂慮衰退將至和持續裁員後，科技業發現其辦公空間過大而希望減少使用。CBRE指科技業已把約3,000萬平方英尺辦公空間放在市場要轉租出去，是2019年第四季轉租空間950萬平方英尺的逾三倍。

史丹佛大學經濟教授布盧姆（Nicholas Bloom）說，裁員比遠距離工作更能促使企業減少辦公空間需求。

科技巨頭裁員潮會打擊辦公室市場和許多城市的經濟，因為過去幾年來科技業是帶動辦公室租用市場成長重要動能。

數據商CoStar指目前全美辦公室空置率達12.5％，高於2019年的9.6％，為2011年來最高。整體看，目前市場約有2.12億平方英尺辦公室空間轉租，創其從2005年開始追蹤以來新高紀錄。

CBRE認為裁員潮正開始展開，這將繼續妨礙科技業對辦公空間的需求。

數據商Trepp指美國商用不動產總債務，截至第二季底止達5.4兆美元，其中辦公大樓占1.2兆美元，是公寓大樓以外負債最多的資產類別。若房東在抵押貸款利率高漲下，因辦公室租不出去而無力償還，這衝擊可能波及金融系統。