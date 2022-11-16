36歲大陸女星楊冪當年靠出眾的外型受到關注，加上演技生動，人氣直線飆升，坐穩流量女神寶座。不過，楊冪的顏值似乎走下坡，在主演的姐弟戀劇《愛的二八定律》被觀眾發現眼窩凹陷、皮膚鬆弛，挨批：「有40了嗎？為什麼這麼老態。」

楊冪和小9歲的許凱在新劇《愛的二八定律》大談姊弟戀，開播後話題不斷，楊冪的妝容先是被說老土，最近又被指臉部疲憊感很重；畫面中，楊冪雖然化著精緻的妝容，又有燈光、磨皮等修飾，但眼窩有些凹陷，某些角度會冒出三眼皮，看起來很沒精神，加上法令紋明顯，整體狀態已不像過去的緊實。

再來，男主角許凱年僅27歲，外型白淨、斯文，在劇中的人設為宅男，楊冪則是精明的律師，兩人同框時，無論是外型或打扮，都更加凸顯楊冪的年紀，網友不禁感嘆：「楊冪真的老了，《二八》隨便一截就是黑圖」、「果然皮膚鬆弛下垂是致命殺手」、「可以不要執著偶像劇了」、「有40了嗎？為什麼這麼老態」、「冪冪慢慢開始下垂了......」

不過，也有網友跳出來緩頰，「故意黑楊冪的吧？看了五集我覺得《二八定律》挺好看的啊」、「虛歲37了，年紀就是年紀，而且還生過小孩，怎麼可能永遠不老，不存在的」、「人老是自然規律，誰也逃不脫，老人的角色也很多，演好了也不錯。」