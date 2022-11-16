女星張柏芝在18歲時拍了周星馳電影《喜劇之王》，以「星女郎」身份踏入演藝圈，接著戲約不斷，成為炙手可熱的女演員；對張柏芝來說周星馳可謂她的伯樂，過了23年感情依然很好，周星馳先前有活動特地邀來張柏芝，近日又被注意到，周星馳IG雖然沒關注任何人，但張柏芝上傳影片他有悄悄點讚，看出兩人交情深厚。

張柏芝在18歲那年遇到人生第一個貴人周星馳，當年他正在籌拍《喜劇之王》，正為電影選角時，中英混血又有好身材的張柏芝，在一群試鏡的女演員中，以一個叼煙的鏡頭，讓她被周星馳欽定為女主角「柳飄飄」，這也讓她開啟輝煌的演員路。

周星馳的IG並未關注任何人，但他還會在張柏芝IG點讚，可見兩人好交情。（圖／摘自張柏芝IG）

而至今超過23年，張柏芝和周星馳亦師亦友的關係，甚至還有傳聞她沒公布父親身份的小兒子，生父是周星馳，但最後也不了了之。不過，這種謠言並未影響兩人感情，日前張柏芝在IG分享一段自己多年來不同狀態的畫面合輯，底下發現周星馳也有按讚；令網友驚訝的是，周星馳創IG帳號後從未關注任何人，因此會看張柏芝IG還點讚，可見交情真的不一般。

其實周星馳2019年拍攝《新喜劇之王》，在一場宣傳活動上，還特地邀來張柏芝當嘉賓，兩人更重現當年《喜劇之王》的經典畫面，讓觀眾回味當年的尹天仇與柳飄飄。