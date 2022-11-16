買房置產是許多人畢生的心願，但這種事情真的急不得。一名網友分享買房經驗，自己在沒幾年的時間就看了100多間房，不過卻沒有一間讓他感到滿意，某天房仲突然來電介紹物件，起初，他不抱任何期待，不料了房子後，連斡旋金都沒下就直接簽約，也讓這名網友驚喜直呼：「看房子不要急，房子本身會找人」。

原PO在臉書社團《買房知識家 A你的Q》發文表示，他和老婆為了尋覓心中的理想住宅，在3年內看了不下百間房子，包含透天厝、公寓、大廈、華夏等物件，甚至曾看中某間屋齡5年的新建案，但付了斡旋就覺得後悔，還和房仲協商退還斡旋金。

疲憊的看房過程讓原PO一度想要放棄，後來賞屋都變成走馬看花的心態，某天房仲又來電約看房，他草草答應後便沒放在心上，直到當天房仲來電提醒，他才和老婆趕緊赴約，出乎意料的是，這次的房子讓他感到極其驚艷，最後甚至連斡旋金都沒付，就答應直接簽約。

對此，原PO以過來人的心情分享：「房子本身會找人」，呼籲想買房子的人千萬急不得，尤其不能讓自己陷入非要不可的狀態，否則最終恐會進退兩難。至於房價在未來到底有沒有機會調降？原PO認為，誰都無法輕易斷言，不過看了自己房子的實價登錄後，發現房價是穩定上漲的。

貼文曝光後，引起網友熱議，「房子會找人是真的」、「推！沒有非要不可的房子」、「通常看房子我不喜歡一直看這麼多間，看多了眼花撩亂」、「這是所謂的厝緣嗎」、「看房子是學習經驗，要花時間作功課，有看就有機會，房子和買者也是要有緣份」。