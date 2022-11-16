屏東縣長選舉政見發表會16日晚間7點首播，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉喊出他問的5個為什麼，包括明明財務不錯為什麼社會福利不做？縣政府束手無策？六項交通建設全部跳票？即使萬箭穿心也要指定接班？造成傷亡無數，選舉到了還快馬加鞭？希望能還給屏東該有的榮耀。

蘇清泉今(16日)在臉書發文表示，今天在屏東第三台有播出所有候選人的政見發表，相信大家都看到、也聽到我問了這25年來的5個為什麼？屏東榮耀，不是只有口說的希望而已！屏東榮耀，不能只有空虛的驕傲！我將政策用影片的方式告訴大家：屏東縣不能一直活在另一個世界；一個次等人民的世界。未來4年，我將落實所有的政策，還給屏東該有的榮耀！

「我從醫生的視角看待屏東：希望不能只是口號！要創造屏東的榮耀，11月26日必須改變！」蘇清泉對在地屏東提出他的5個為什麼：（社會福利）明明財務不錯為什麼社會福利不做？（青年外流）縣政府束手無策？（交通建設）六項交通建設全部跳票？（指定接班）即使萬箭穿心也要指定接班？（種樹百里）造成傷亡無數，選舉到了還快馬加鞭？

他並宣傳，屏東縣選委會舉辦縣長選舉第一次、第二次電視公辦政見會，分別於11月12日、17日進行錄影，並且在頻道第3台屏東縣有線電視公益頻道播出，希望讓更多鄉親知道他的理念。第一次政見會播出時間：11月16日晚間7點、17日下午2點、18日上午8點、19日下午2點、20日晚間7點、25日上午8點。第二次政見會播出時間：21日下午2點、22日上午8點、23日下午2點、24日下午2點、25日下午2點及晚間7點。