許多人有網路購物經驗，大陸山東省青島市有女子網購買了1件牛仔褲，沒想到，過幾天當她收到商品後，打算要來試穿，竟然發現牛仔褲裡面藏了1件「原味蕾絲內褲」，讓她氣得要商場賣家反應，然而卻見到客服態度強硬，也未主動道歉，甚至還強調「100%不會發生這種狀況」，於是，她只好轉向往購物平台進行申訴動作。

綜合陸媒報導，山東省青島市有女子在今年7月份網路上買了1件300多元人民幣(約新台幣1317元)牛仔褲，過了幾天後，她開心的收到寄來的商品，於是把包裝盒打開要試穿牛仔褲時，沒想到，牛仔褲口袋裡面竟然藏著1件「原味蕾絲內褲」，氣得向賣家回應。

女子網購牛仔褲，收到商品後打算試穿，竟然發現褲子裡面來藏著1件「原味內褲」。（翻攝自微博）

據女子表示，賣家的客服態度相當強硬，也未主動道歉，還多次強調「商品經檢查才會出貨，100%不可能有這種錯誤」，於是，她變轉向購物平台進行申訴。

女子也公開與客服的對話，她向客服回應「看到了嗎？裡面，有條別人脫的內褲」，客服也也向她回應「都是檢查發出的喔，有這種情況喔」，面對客服不道歉的態度，女子則回「不狡辯會怎麼樣啊」，客服態度依舊回應「說明的很清楚了，百分之100不會有這樣的情況」，女子則回「那怎麼，這條內無中生有是嘛！」，「麻煩您趕緊同意退款」，說完後，她見對已無回應則繼續反映「基本處理方式都沒有，真的很無言」。

對此，該賣場的負責人也回應，「以前從未出現過類似的事情，一般都會發新的褲子，不過，由於電商平台退貨情形十分常見，也不排除出現檢查疏漏的可能」，於是負責人表示這類情況發可以退貨退款，將會由商家承擔運費，並補償10元人民幣(約新台幣44元)，今後也會督促倉庫加強檢查。