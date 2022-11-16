基隆市長林右昌16日晚間陪同民進黨基隆市長候選人蔡適應掃街拜票。（摘自蔡適應臉書／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌16日晚間陪同民進黨基隆市長候選人蔡適應掃街拜票。（摘自蔡適應臉書／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌16日晚間，陪同民進黨基隆市長候選人蔡適應在安樂區徒步掃街拜票。只見林右昌捲起袖子、拿起麥克風，不斷向路邊的商家、路過的民眾請託拜票，就連身上穿著的襯衫被汗水沾濕，仍持續向民眾說明他的政績，並希望民眾支持蔡適應。

林右昌16日下班時間，陪同蔡適應及基隆市議員張之豪、基隆市議員候選人洪森永、吳驊珈，在安樂區長庚商圈徒步拜票。由於選情激烈，林右昌拿起麥克風，向市民拜託支持蔡適應。

林右昌向民眾說，選情激烈，市長都親自出來拉票了！請覺得他這八年做得不錯的市民，能夠在投票日支持蔡適應接棒執政。林右昌也在途中向民眾表示，在他與蔡適應努力下，將基隆市的負債由執政初期的120餘億元，減至68億元，降低40％。也獲得民眾頻頻比出大姆指稱讚。

林右昌強調，他之所以能在基隆進行各項建設，與蔡適應在立法院的配合有著莫大關係，他希望透過掃街拜票，讓民眾認同與支持蔡適應接棒執政。而握到的每一雙手，都可以感受到溫度，也能感受到市民的鼓勵與支持，這也會轉化為推動基隆市政的力量，希望民眾支持他們。