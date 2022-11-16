新北市長選舉進入倒數，尋求連任的新北市長侯友宜11日前往溪州、勵行街市場掃街拜票時，巧遇一名攤商的愛犬竟然模仿起「拜票」手勢，與侯友宜互動，侯友宜也高喊「凍蒜、凍蒜、凍蒜」、「拜託、拜託、拜託」，畫面萌翻眾人。侯友宜表示，熱情攤商的愛犬竟然也會「拜託拜託」！這到底是誰學誰？

侯友宜今(16日)在臉書粉專貼文表示，過了今天，剩9天了，就和大家分享一段掃街花絮吧！前往永和熱情攤商的愛犬竟然也會……「拜託拜託」！這到底是，誰學誰？

網友紛紛表示，「太可愛了啦～市長凍蒜」、「我也好想遇到侯市長呀」、「好可愛的狗狗」、「嘉義挺嘉義人，祝福高票當選」、「你家的寶貝好可愛呀」、「今天在永和和市長握手，好高興呦」、「新北市民的我，真心感到幸福⋯謝謝侯市長」、「這隻應該不叫『米可白』了吧？」、「應該是學 『米可白』」、「現在毛小孩都很聰明」、「絕對是好乖的米可白」。

還有網友喊，「市長加油，我家有兩票」、「侯市長，我們全家一定投票給你，加油，加油」、「市長加油！我們一定力挺」、「侯市長，希望我母親百歲壽辰，得到您的祝福，預祝高票當選」。