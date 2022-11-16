2022第15屆TCSA台灣企業永續獎成績揭曉，元大金控榮獲「台灣十大永續典範企業獎(服務業組)」、「金融及保險業永續報告書白金獎」、「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「創意溝通領袖獎」5大獎；元大證券獲「人才發展領袖獎」；元大投信拿下「創新成長領袖獎」及「人才發展領袖獎」，集團共奪8項大獎，永續績效受肯定。

元大金控落實永續作為，從董事會成員到員工均發自內心投入，獲選為「台灣十大永續典範企業(服務業組)」，在百家參與評選的企業當中脫穎而出，排名前10％；同時接軌國內外永續準則，完整且透明揭露永續相關資訊，並每年通過國際第三方機構驗證，積極回應利害關係人的期待，獲得金融及保險業永續報告書白金獎，為該評比項目的最高榮耀。

面對氣候變遷及淨零轉型，元大金提出「淨零碳排」、「永續金融」及「人才培育」3項永續承諾，依循集團永續發展策略藍圖，滾動式調整執行步伐，在整體社會中具有標竿及領導性地位。

社會共融層面，元大金控媒合資源、號召志工投入，2016年發起「Dream Big元大公益圓夢計畫」，秉持「為資源有限的偏鄉、弱勢缺口，點起希望的亮光」信念，扶持社會上不具高知名度的中小型非營利組織及懷抱夢想、極具教育實踐等價值理念的團體，串起公益生態圈，連續6年來攜手30個社福團體實踐夢想，打造更穩固的社會安全網，逾5萬7000人次受惠。

元大證券與元大投信皆為業界龍頭，極度重視人才發展與培育，針對新進人員進行完善的教育訓練，同時建構各管理階層儲備人才庫，鼓勵員工考取證照及參與培訓，以發展多元職能，升遷管道透明完整，薪酬福利優渥，為公司積累永續發展能量，雙雙拿下人才發展領袖獎。