高雄轎車拒檢，警方持警棍砸車追捕。（翻攝影片）

高雄市苓雅區16日晚間9時許發生一起拒檢衝突，苓雅分局獲報興中二路61巷有違停情事，於是派員前往，不料該車輛看見警方前來隨即驅車逃逸，警方隨後在明德街與河南路口找到該車，但駕駛仍不願下車受檢，警方隨即將車輛圍起，並持警棍敲打車輛，要求駕駛下車，拒檢車輛在一陣混亂中加速逃逸，經過路口時還衝撞路過的黑色轎車，停車約2秒後看見員警徒步追趕上，隨即踩油門揚長而去，目前警方已成立專案小組，全力追緝逃逸車輛中。