國立台灣體育運動大學創校61年，是中台灣唯一專業體育運動學校，具有全國獨具特色的「運動產業學院」，在運動產業化這個領域，擁有最專業的師資，由於台灣運動正積極朝產業化的方向發展，對專業的管理的人才與經營模式的需求越來越高，校方16日發表「籃球產業發展計畫」，未來將導入職業化的經營模式，發表全新品牌視覺，全力打造中台灣的運動產業規模，並結合企業贊助，打造專有品牌。

時代變遷，國內體育事業朝產業化的方向發展，身為專業體育運動學校，台體校長許光麃表示，學校有能力、也有責任，在這樣的潮流中扮演領頭羊的角色，將台體籃球產業發展計畫導入職業籃球隊的經營模式，以產業化的經營管理、科學化的專業訓練、品牌化的人才養成等三大策略作為主軸，構建出一個全國首見，媲美職業球隊的營運模式，努力強化校內歸屬與認同感，並對外打造台體的品牌形象。

台體男籃總教練田本玉表示，學校成功打造球隊產業鏈， 從科學肌力訓練到後勤運動醫療，專業性第一的台體大都能以一條龍的模式讓球員得到最好的照顧與保障；再者，透過獎助學金方式，將吸引優秀外籍球員就讀，將打造王者之師的重要拚圖補上，而大台中地區目前就有兩支職業球隊（PLG福爾摩沙台新夢想家、T1聯盟台中太陽），可以成為未來有意往職業生涯邁進的球員很好的目標。

田本玉補充，希望透過籃球產業發展計畫，為中部籃球耕耘最好的環境，將最棒的子弟兵留在台中。未來期許讓台體大這個名字，再度成為UBA大專籃球聯賽最響亮的一塊招牌。