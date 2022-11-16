台南市長黃偉哲今(16日)在臉書分享他在市長選舉政見發表會的發言摘要，提到包括警備預算、防疫打苗、財政減稅、公幼升級等成績單。他強調，偉大的城市，來自於光榮的市民和進步的團隊；這場選舉是看好臺南與否定臺南的選擇。為什麼挺臺南？因為，臺南是開臺第一城、民主第一線、世界產業鏈。我們摯愛臺南、深愛臺灣，1126請您站出來和偉哲一起挺臺南，共同為這座城市繼續拚。

黃偉哲政見發表會全文摘要如下：四年來，增加110位的警力，四年前我在選舉時，我知道警察非常辛苦，所以臺南每年為基層編列6億元以上的超勤加班費與繁重加給。警察執勤也需要安全和防護，所以今年我也從第二預備金動用五千萬，用來強化基層員警的警械和裝備，讓警察辦案更有效率。

防疫要做的就是面對問題在解決問題，其他縣市發生要注射疫苗到處排隊，就是藉由資訊科技來防疫。當全國打疫苗塞車時，台南市民可以用台南打疫苗網路登記疫苗、用Line掌握資訊，在網路登記疫苗，不用漏夜排隊。當居隔單申請不到，台南可以線上下載，當防疫專線打不通，台南快疫通可以協助民眾解決問題。因為臺南第一時間面對問題、解決問題，所以臺南的防疫滿意度非常高，確診人數也是六都最少，中重症也是六都最少。

這四年來我為臺南省下兩百多億，我們不只省錢，建設還變多、觀光客變多、商家的生意也變好，市民的福利更增加。在我上任第二年，就降低了房屋稅，減輕市民的負擔因為我相信，只有省越多，未來才能投資更多，只有維持良好財政，才能建設更多、福利更多，把長照和公托做好。

而且我的育兒政策藍圖，已經規劃到2024年，未來要再增加120班以上的公幼。從偉哲上任的第一年，全臺南平價公共化的幼兒園約25％，但如果偉哲能夠連任，到了2024年，臺南的平價幼兒園比例就能上升到86％。