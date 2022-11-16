Discovery推出新節目《後疫情時代》，宏達電宣布，宏達電的VR軟、硬體呈現台灣數位學習、虛擬教室提升至新的境界，成為後疫情時代節目五個故事中的一部分，宏達電亞太區總經理黃昭穎16日並代表出席參與《後疫情時代》首映記者會。

在後疫情時代節目中，節目製作單位拍攝五個故事接力在節目中登場，而宏達電則顯現台灣的遠距教學在疫情下的發展，在疫情之前宏達電已與台北市仁愛國中合作建置示範VR學習教室，而除了線上教學平台之外，宏達電團隊也與法國巴黎羅浮宮博物館合作，不僅將蒙娜麗莎帶入虛擬實境世界，也成為仁愛國中教學的一部分，彷彿帶學生親臨法國巴黎羅浮宮現場。

宏達電表示，透過 Discovery《後疫情時代》，可瞭解宏達電對於元宇宙發展的理念與堅持、VIVE Arts團隊在藝術文化保存與藝術教育上的付出、 VIVE團隊如何打造最輕巧的沉浸式VR眼鏡VIVE Flow ， 讓老師及學生進入元宇宙世界學習變得更容易，以及如何與 VIVERSE團隊在軟、硬體的開發上實踐生動的虛擬角色表情及肢體動作，將學習帶向另一個新的境界。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，宏達電投入元宇宙的領域已經相當多年，結合過去數十年在硬體，軟體與服務等相關技術的經驗，所打造出來的VIVERSE元宇宙生態，將從內容豐富性、平台多元性、體驗創新性等多角度發展，過去二十年來，全球教育市場受到數位科技發展的影響，延伸出教育科技（Edtech）新領域，學生受到手機、網路、數位影音及社群媒體的影響，對於資訊獲取與思考方式與過去大不相同，在元宇宙的世界裡，資訊傳遞不再只是傳統的看和聽或是閱讀，人們會進到內容裡去體驗、學習、娛樂，關鍵在讓學習者身歷其境、感同身受，學理與知識在不自覺中，在學生的記憶裡發芽，因此宏達電深耕教育領域，致力於將元宇宙應用帶至學校，並積極培育建構元宇宙的人才，目前在台灣超過350所中、小學中設立具備元宇宙相關設備或課程的教室，讓元宇宙從小扎根，真正實現科技走入生活的VIVE Reality。

《後疫情時代》節目將於11月21日星期一晚上9點於Discovery頻道播映，並將陸續於東南亞及日本播送供各地觀眾收看。