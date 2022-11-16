2022年TCSA台灣企業永續獎16日舉行頒獎典禮，桃園機場公司獲頒「永續報告白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」以及「創新成長領袖獎」3項殊榮，其中永續報告書已連3年獲獎，更獲得最高榮譽白金獎肯定，創造歷屆最佳成績。董事長林國顯指出，ESG已成為全球共識，機場公司會透過「綠色營運」及「智慧轉型」兩把金鑰，加速打造綠色機場。

林國顯表示，ESG（Environmental, Social, Governance）已是全球共識，而桃園機場身為國家門戶，對於推動永續發展責無旁貸。桃機公司將環境永續（E）、社會責任（S）與有效治理（G）各個面向融入公司日常營運，相關作為也獲得認可，如連4年獲得國際機場協會綠色機場認證肯定、連2年獲得ACI傾聽旅客心聲認證以及機場健康認證計畫肯定。

在環境永續方面，依循聯合國巴黎協定與國家氣候變遷政策，自發性制定2050年淨零排放路徑。社會責任面向，桃機公司也打造全國首創的模範宿舍，照顧為第三航廈建設付出的移工們身心健康。

有效治理部分，利用運量低檔進行設施更新整建，面對疫情不僅沒有停滯發展，反而展現營運韌性。此外，因應數位轉型趨勢，桃機公司自行研發的航務管理系統亦獲得國家專利，今年首次獲得TCSA台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」殊榮。

國門解封後，桃園機場10月旅客數為67萬餘人次，較去年同期成長870％，1-10月份旅客數為271萬人次，預估年度客運量可達400~450萬人次。桃園機場期待回流的人潮為機場帶來往昔榮景，並與航空公司、地勤公司、貨運園區業者等夥伴，攜手實踐企業公民的責任，為旅客提供更優質的服務。