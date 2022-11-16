倫敦對沖基金TCI呼籲谷歌母公司Alphabet大幅削減成本，降低自駕車事業Waymo等創新計畫的損失，並稱精簡人事將能提升效率。

TCI 15日致函Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai），提出上述要求。TCI持有逾60億美元Alphabet股票，表示自2017年以來便一直是該公司的重要股東。不過TCI的持股比重仍不到Alphabet的1％。

由TCI高階主管霍恩（Christopher Hohn）簽署的信函寫道，這封信件是為了表達TCI的看法：「Alphabet的成本基礎太高，管理階層需要大刀闊斧的行動。」此外，Alphabet擁有太多員工，人均成本太高。

霍恩在受訪時表示，期望Alphabet董事會能接受TCI的建言。他透露TCI無意追求董事會席次。

霍恩表示，擁有董事會席位的兩位創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin）皆是有智之士，他們能了解，公司穩健才能成功。成本躥揚打擊再投資能力和影響股價。

今年迄今Alphabet股價累計挫低約三分之一，科技股雲集的那斯達克指數同期累跌28％。

Alphabet對此消息不予置評，不過皮查在10月的法說會便提到，公司將重新調整資源，瞄準最有成長力的機會，而且第四季員工增速將大幅降低。

矽谷科技企業近幾周吹起裁員風，推特在新老闆穆斯克接手後裁員數千人，臉書母公司Meta近期皆宣布大砍逾1萬人，亞馬遜也傳出大規模裁員計畫，估計將有1萬人捲鋪蓋。

TCI指出，包括Waymo在內的創新投資計畫，營運損失至少應該減少50％。自谷歌於2015年設立母公司Alphabet以來，創新投資一直很燒錢。

霍恩表示，若是能找到其他外部投資人，Alphabet應該考慮將Waymo分拆。Waymo現有的投資人包括私募基金銀湖，和加拿大退休金計畫投資委員會（CPPIB）。