蘋果執行長庫克日前在內部會議透露，蘋果2024年起將向亞利桑那州一座工廠購買美國製晶片，外界推斷該座廠房極可能是台積電正在興建的5奈米廠。

庫克上個月在德國與當地的工程師和零售員工開會時表示，「蘋果已經決定向亞利桑那州的工廠採購晶片，該房廠預計2024年啟用」。庫克同時表示，蘋果也計劃未來在歐洲購買晶片。

庫克口中的亞利桑那州工廠，極可能是蘋果最主要的晶片夥伴台積電的廠房，這座造價120億美元的工廠預計2024年投產，每月晶片產能達2萬片，採用5奈米製程。

蘋果購買美國製造的晶片將能減輕對亞洲業者，特別是台灣的依賴。全球六成晶片由台灣製造，對此庫克表示，「不論你怎麼想，60％的晶片來自某個地區，這並不是個好策略」。

英特爾雖然也在亞利桑那州建造廠房，並打算贏回蘋果的訂單，但外界認為庫克指的亞利桑那州廠是英特爾的可能性極低。

外媒先前報導，蘋果計劃在未來的高階裝置採用台積電最新3奈米晶片製程，明年推出的新一代iPhone將採用A17晶片。目前仍不清楚蘋果打算將台積電亞利桑那州廠的晶片用於非頂極機種，或是台積電計劃升級廠房。

不過台積電已經考慮打在亞利桑那州打造第二座工廠。該公司本月稍早表示，由於「客戶需求強勁」，公司打算在亞利桑那州廠旁邊興建第二座晶片廠。

歐美正積極拓展本地晶片產能，美國總統拜登數月前將《晶片與科學法案》簽署為法律，將提供520億美元鼓勵半導體業者在美國設廠。 歐盟亦推出規模430億歐元的《歐洲晶片法案》，吸引業者赴歐洲設立工廠。

庫克除了透露將採購美製晶片，也向員工表示，待歐洲的計畫更明朗時，蘋果也將在歐洲購買晶片。外媒先前報導，台積電正與德國政府洽談在當地設廠。