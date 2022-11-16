2022年「台灣企業永續獎(TCSA)」今舉辦頒獎典禮，國泰金控以兼具永續金融與科技創新體驗表現亮眼，榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，國泰金投資長程淑芬積極投入責任投資與氣候行動，推動國泰金控參與多項國際氣候倡議，支持產業朝低碳轉型邁進，獲頒今年度「永續傑出人物獎」。

國泰集團內包括國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信以及國泰建設，總計橫掃16座大獎，尤其在「創新成長」、「人才發展」、「永續報告書」領域備受高度肯定，顯見將ESG融入營運與各項服務深獲評審青睞，更創下本年度金融業獲獎數之冠。

程淑芬投資長推動國泰金控參與多項國際氣候組織及倡議活動，將國際間ESG與淨零轉型資訊帶回臺灣，與產官學跨領域合作，今年更為台灣唯一金融業者受邀前往紐約氣候週分享永續金融前瞻觀點，讓世界看見台灣永續金融作為；2019年因推動亞洲責任投資備受肯定，獲得「亞洲頂尖永續超級女性」殊榮後，2021年亦獲選為全球50位資產管理產業頂尖女性，今年再獲得TCSA「永續傑出人物獎」殊榮。

國泰金指出，「科技創新」與「企業永續」一直是成長的關鍵動能，致力整合集團資源推動數位轉型與創新金融體驗，使客戶在各式金融生活場景下，享有更加可取得、可負擔、可使用的普惠金融服務，達成財務健康的願景。

本屆TCSA一共獲得5座「創新成長領袖獎」，像是國泰世華銀行「隨選由你CUBE信用卡」首創彈性隨選權益機制，上市一年多快速圈粉，流通卡達250萬張；國泰人壽「泰好保遠距服務平台」是全台首家推出一站式線上投保服務，涵蓋範圍從投保、保單變更、保費服務到理賠申請，結合「Digital ＋ 人的溫度」完善平台功能。

國泰產險「智能化場景推薦服務」以個人化推薦機制，即時分析消費者需求，透過牌卡式頁面，讓消費者線上投保時，像在影音串流平台上選片般輕鬆。國泰證券「定期定額存股實踐普惠金融」，申購金額最少至100元，且可彈性選擇扣款日，協助民眾長期紀律投資，分散風險累積資產。