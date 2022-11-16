23：08 台東達仁規模4.5地震 最大震度3級 23:182022/11/16 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 23:08台東發生規模4.5地震（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（16）日23：08發生芮氏規模4.5地震，震央在台東縣政府西南方62.8公里，位於台東縣達仁鄉，地震深度11.7公里。各地最大震度台東3級，屏東2級。 9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感 印尼蘇門答臘規模6地震 震源深度10公里 雙引擎發威 昇達科明年營收增2成 #震央 #地牛 #台東 #地震 #達仁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹大車站預算翻倍破百億 林耕仁：規避議會監督 15:532022/11/16 政治 新竹市長政見發表 林耕仁誓言找回光榮、沈慧虹談超級城市願景 16:302022/11/16 政治 新竹市長公辦政見會 沈慧虹揭城市藍圖、林耕仁暢談政見 14:162022/11/16 政治 手機拍下稀有瀕危猛禽 林鵰翱翔天際驚艷鳥友 15:392022/11/16 生活 前副總統陳建仁南下台中輔選 陪同英系7候選人車掃 12:302022/11/16 政治 彰化公辦電視政見發表會 「最醜男人」缺席抽籤 10:242022/11/16 政治 台東縣長預錄政見會 饒慶鈴、劉櫂豪零互動 11:442022/11/16 政治 台東縣負債降至17年最低 饒慶鈴：繼續為鄉親拚好日子 15:492022/11/16 政治 台東縣長政見發表會 劉櫂豪：挑戰台東政治結構盼選民支持 15:412022/11/16 政治 開創新局 林耕仁拋教育7主軸 04:102022/11/16 政治要聞 67歲任達華出席金雞獎真實樣貌曝光 1舉動被網讚爆親民 09:522022/11/16 娛樂 新竹市長公辦政見會 林耕仁：打造舒適減壓的永續新竹 17:442022/11/16 政治 縮短作業流程 台東縣政府頒發183筆原保地土地所有權狀 17:512022/11/16 寶島 台東縣長候選人陳長宏發表超狂政見 民眾熱議 12:322022/11/16 政治 彰化政見發表會「最醜男人」蕭仁正：扮鍾馗斬妖除魔 11:052022/11/16 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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