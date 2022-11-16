中央氣象局地震報告指出，今（16）日23：08發生芮氏規模4.5地震，震央在台東縣政府西南方62.8公里，位於台東縣達仁鄉，地震深度11.7公里。各地最大震度台東3級，屏東2級。

9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感
印尼蘇門答臘規模6地震 震源深度10公里
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