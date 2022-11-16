九合一選舉進入倒數關頭，有人探討兩大政黨的勝負，黨主席可能的去留問題。作家蔡詩萍在臉書貼文表示，民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫選後都不會辭黨主席，因為執政的民進黨不可能選得好，在野的國民黨不會選太差。不過，兩黨的秘書長要有心理準備。

蔡詩萍16日在臉書貼文表示，目前九合一選舉看來，執政的民進黨不可能選得好，在野的國民黨不會太差。現有的基本盤，朝野都可能上下加減一至二、三席，但朝野打完這場九合一之後，基本格局不變，朝野形勢也不會改變多少。

蔡詩萍接著預測，如果綠營小輸，蔡英文會請辭黨止息謝罪嗎？如果藍營小輸，朱立倫會請辭負責嗎？答案是兩位黨主席都不會下台一鞠躬；不過，要有心理準備的是兩黨的秘書長，畢竟罪不及黨主席，兩黨的秘書長選後不是你辭職、就是他走人。

蔡詩萍認為，蔡英文是執政黨的總統兼黨主席，黨政一把抓，蔡英文還有兩年任期，總統是實權位子，能給官位也能給資源，就算選輸，也不會真有人敢逼宮，但為了給交代，秘書長走人是必然的。

蔡詩萍表示，在野的國民黨主席朱立倫為何也不至於謝罪走人呢？因為國民黨不會選得很差，即便小輸，朱立倫若是硬撐，你能怎樣？何況國民黨有心角逐2024總統大選的人，不會去攪局黨主席，會寧可讓小輸的朱立倫守住黨中央，也不要其他不可預測的人，搞亂黨中央。因此，朱立倫若小輸不辭，也只能讓秘書長成代罪羔羊，以解消黨內不滿者的情緒。