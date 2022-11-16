總統蔡英文為美國國家民主基金會「為自由而奮鬥」研討會錄影致詞

總統蔡英文今(16日)晚間應美國「國家民主基金會亅邀請，以錄影方式為「為自由而奮鬥」研討會致詞時指出，面對中國採取的種種行動，臺灣人民持續沉著冷靜地面對，並運用自己的技能及專業知識對抗威權干預，從未迴避。她期望能強化民主國家聯盟，共同維護國際社會的利益，也期待一起努力，確保威權國家的擴張行徑不會滋長，不會捲土重來。

「為自由而奮鬥」研討會由美國國家民主基金會、布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）、及自由之家（Freedom House）共同於本月15-16日在美國德州達拉斯市舉辦。美國前總統小布希親自出席活動，烏克蘭總統澤倫斯基以視訊方式與會，蔡英文則以錄影方式為「為自由而奮鬥」研討會致詞。

以下是蔡英文總統英文致詞內容：

首先，我要感謝布希研究所（George W. Bush Institute）、美國國家民主基金會（NED）和自由之家（Freedom House），邀請我參與這個重要的活動，就自由面臨的威脅，以及我們如何促進全球自由發表演說。

在民主及其倡議者正面臨前所未有的挑戰之際，第11屆「世界民主運動」全球大會於幾週前在臺灣舉辦。

我們與合作夥伴－美國國家民主基金會，一同迎接兩百多位民主倡議者來臺，其中有些人畢生致力於這項志業，有些則是最近開始推動此一工作。

這些民主的支持者建立連結，並就如何促進合作，制訂相關策略，以使民主更強大堅韌。

在本屆全球大會上，我們非常榮幸歡迎來自烏克蘭的國會議員及公民社會成員。我很高興能與他們見面對談。

他們不僅帶來充滿勇氣的故事，亦帶來警示。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）雖因戰事無法來臺，但仍以視訊方式與會，並分享他的評析。梅列日科主席認為，威權政權的大戰略是逐一分裂及摧毀民主國家。他亦總結我們的因應之道，那就是以「我為人人，人人為我」來號召所有民主國家。

此外，今年8月，臺灣舉辦了「區域宗教自由論壇」。來自印太地區的與會者分享了他們的故事及倡議經驗，並討論在世界各地的宗教自由遭到威權勢力遏制之際，如何確保信仰的權利。

最近發生的這些事件，是我很高興看到威爾遜會長（美國國家民主基金會）、特維寧會長（國際共和研究所）、亞伯摩維茲主席（自由之家）、圖凱爾主席（美國國際宗教自由委員會）等講者，參與「為自由而奮鬥」這場重要盛會的部分原因。

他們的出席，為我們現有的合作帶來啟發，希望大家可從他們在臺灣的經驗中學習，構思「抵抗威權威脅」的方法，並運用「科技保障自由的未來」。

我想在此重申，民主國家和以規則為基礎的全球秩序每天都受到挑戰之際，「為自由而奮鬥」研討會的召開正是時候。

在我們努力因應疫情持續對全球經濟和健康帶來衝擊之際，世界上許多國家的動盪政局，為我們帶來更多挑戰，威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的潛在威脅不容忽視。

俄羅斯無端入侵烏克蘭就是一個典型的例子，這場戰爭證明，專制政權將不惜一切代價實現其擴張主義的目標。

遺憾的是，臺灣人民對這種侵略非常熟悉，我們自己就有為自由而奮鬥的經驗。約三十年前，臺灣人民走上街頭，為爭取解嚴而抗爭，要求享有更多政治和社會權利，並提倡臺灣民主化。奮鬥的核心是擁抱民主，這是臺灣人民在歷經數十年的威權統治後努力奮鬥的選擇；一旦臺灣人選擇這條路，就絕不回頭。

近年來，我們美麗的家園面對來自威權鄰居—中華人民共和國日益升高的威脅。中國採取種種行動，從每日的軍事恫嚇、灰色地帶行動和影響力操作，到網絡攻擊和施加經濟脅迫，藉以製造疑慮，並讓臺灣人民對長期以來努力爭取的民主生活方式失去信心。但是，臺灣人民持續沉著冷靜地面對這些接踵而來的威脅，運用自己的技能及專業知識對抗威權干預，從未迴避。

對臺灣來說，民主不只是團結人民的基本價值，也是因應重大挑戰的重要資產。現在，臺灣可以和世界分享經驗並廣結盟友，讓民主國家能更有效地因應危機及對抗威權主義的威脅。

我們在世界的另一端，看到俄羅斯非法入侵烏克蘭，臺灣很榮幸能在幫助烏克蘭捍衛主權和自由盡一份心力。我們也將與理念相近的夥伴共同努力，支持烏克蘭重建遭戰爭摧毀的學校、醫院和基礎設施。

我們的努力絕不僅止於此。威權政權的威脅行為是所有民主國家的警鐘。我們必須共同努力，強化我們的韌性並捍衛共同的價值。

但是，只有透過我們對威權操作手段的充分瞭解，才能達成以上目標。因此，我很高興得知，布希研究所也致力於打擊錯假訊息、降低助長威權政府的貪腐、支持公民革新，以及將促進人權視為國家安全等重要工作。

在這些鍥而不捨的努力之下，我們現在可以共同合作，對抗和降低威權政權在世界各地施加的影響力。我們必須強化民主國家聯盟，以維護國際社會的利益。

這次會議中，有一項重要的專題探討美國如何協助支持民主與人權。美國政府和國會議員一向堅定支持臺灣民主化，和我們今日所享有的民主機制。

希望臺灣能和美國攜手合作，向那些正為提倡民主和人權而奮鬥的國家提供支持。

最後，我要藉這個機會感謝美國對臺灣堅定的支持，也感謝美國國會通過法案，協助確保臺灣的安全。

當然也要感謝小布希總統、布希研究所、美國國家民主基金會和自由之家的演說邀請。如同烏克蘭國會議員魯迪克訪臺時所說的，「歷史一再告訴我們，未受懲罰和糾正的惡行終將再度發生。」讓我們一起努力，確保威權國家的擴張行徑不會滋長，也不會捲土重來。