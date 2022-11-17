美國西岸港口勞資合約談判陷入僵局，促使許多進口商改從東岸與墨西哥灣沿岸港口運送貨物，導致全美最繁忙的洛杉磯與長灘港口10月進口量暴跌26％，創下2020年5月以來最低。
數據顯示，洛杉磯與長灘兩大美西港口10月共處理630,231個進口貨櫃，較去年同期下滑26％。
勞資代表今年5月起便針對新合約展開談判。航運業主管原本期待談判秋季便能談出結果，但隨著談判卡關數月，許多人推論可能要到2023年初才能告一段落。此次談判合約涵蓋加州到華盛頓州共29個美西港口逾2.2萬名碼頭工人。
美國西岸港口勞資合約談判陷入僵局，促使許多進口商改從東岸與墨西哥灣沿岸港口運送貨物，導致全美最繁忙的洛杉磯與長灘港口10月進口量暴跌26％，創下2020年5月以來最低。
數據顯示，洛杉磯與長灘兩大美西港口10月共處理630,231個進口貨櫃，較去年同期下滑26％。
勞資代表今年5月起便針對新合約展開談判。航運業主管原本期待談判秋季便能談出結果，但隨著談判卡關數月，許多人推論可能要到2023年初才能告一段落。此次談判合約涵蓋加州到華盛頓州共29個美西港口逾2.2萬名碼頭工人。
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