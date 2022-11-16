中國神話有「燧人氏」發明鑽木取火，西方神話有「普羅米休斯盜火」，都突顯用火對人類發展的關鍵作用，那麼何時人類學會用火?新的答案是80萬年前，比舊紀錄的17萬年前要早很多。

新阿特拉斯(New Altas)報導，科學家在以色列的一處考古遺址裡，發現了魚肉的遺留，而且仔細檢查後，它們有明顯的煮熟痕跡，這個遺址時間大約距今80萬年前。

這一發現是在以色列「雅各布女兒之橋」( Gesher Benot Ya'aqov ,GBY) 考古遺址發現的，研究人員在那裡發現了大量的魚齒殘骸，那些魚是一種可長到2公尺的巨型鯉魚，現在也還在有，就在附近的呼拉湖中。

研究團隊仔細研究這些魚齒，發現已經出現變質，這是牙齒在高溫環境下，表面的琺瑯質晶體膨脹的結果，因此分析琺瑯質晶體大小和結構，可以知道它們所承受的溫度。

進一步發現，牙齒經歷的溫度，低於攝氏 500度；該團隊表示，顯示這條魚是被「煮熟」而不是被「燒掉」。如果魚是被直接扔進火裡，或者被自然火燒死，琺瑯質會顯示出溫度更高的跡象。

研究員蘇哈爾博士( Irit Zohar)和佩佛斯特博士( Marion Prévost)說：大量的魚齒證明，早期人類很常吃它們，他們顯然有特殊的烹煮技術。「新發現不僅證明了淡水魚類對於史前人類生存的重要性，而且也說明了史前人類控制火的能力，他們知道把吃熟魚，好處比生食好的多。」

在這個遺址中，最古老的魚齒可追溯到大約 78萬年前，因此這是人類已用火來烹飪食物的最古老直接證據。在這個發現之前，舊的煮食考古記錄是17萬年，因此這是一個巨大的推進。當然，古代人類可能更早會有意識的用火，在他們意識到烹飪、工具製造和其他用途之前，最早火的用途可能為了取暖和照明。