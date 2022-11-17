女星朱芯儀今年3月過36歲生日時，宣布罹患乳癌2到3期，已轉移到淋巴，歷經6次化療、乳房切除和重建手術，復原狀況良好，只需定期追蹤。近日，朱芯儀上節目透露抗癌期間曾覺得「人生好像毀了」，是丈夫衛斯理（賈子宸）不離不棄的陪伴、鼓舞，成為她的精神支柱。

朱芯儀在《11點熱吵店》表示跟衛斯理是屬於個性互補的夫妻，回憶身體出現異狀時，因有做好心理準備，所以得知罹癌時，反而有鬆一口氣的感覺，但衛斯理反而比較擔心，「他就一直常常偷偷哭，心情很低落」，朱芯儀意識到老公心裡很脆弱，只是沒有講出來。

朱芯儀談及夫妻個性互補的優點，就是彼此遭遇低潮時能互相鼓勵。朱芯儀坦言生病期間，某一天焦慮到睡不著，覺得未來要一直吃藥、跟癌細胞奮戰，彷彿看不到盡頭，「好像我人生會毀了那種感覺」，便傳訊息給正在聚餐的衛斯理，讓對方明白自己的擔憂。

衛斯理收到訊息後，努力地安慰朱芯儀，讓她突然覺得沒有哭的必要；此時，衛斯理霸氣地說：「你等我，我現在就在樓下，我立刻上去！」回到家後，衛斯理很有耐心地安慰一個多小時，「你不要擔心，我們現在已經走在好的路上」、「你不要這麼緊張，我會陪你。」

經由這件事，朱芯儀深受感動，體會到「互補的人不是不像，是你不好的時候，他會拉你一把；他不好的時候，你也可以給他鼓勵，而不是說他沒辦法去同理、同感你的感覺。」