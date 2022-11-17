陽明海運（2609）獲得第15屆TCSA台灣企業永續獎雙重肯定，從逾400家企業脫穎而出，榮獲「台灣百大永續典範企業獎」及「企業永續報告/運輸業-金獎」，由陽明海運董座鄭貞茂代表領獎。

陽明永續報告書在ESG資訊揭露的完整性、可信度、溝通性受肯定，並奪得「台灣百大永續典範企業獎」，代著長期落實公司治理、強化環境保護、實現社會共融、供應鏈管理。

陽明積極將全球永續議題以創新方式結合公司營運策略，除推動航運數位轉型，也發展E化服務，使顧客感受到科技帶來的便利；此外，陽明搭配布建智慧船舶，應用大數據分析達到船隊節能減碳之效，2021年碳強度較2008年減少57.38％，提前達成國際海事組織(IMO)2030年降低40%目標。

陽明在提升運輸品質及提升客戶滿意度的同時，也追求社會共榮，將氣候變遷鑑別風險與機會納入治理策略，並堅持反貪腐與誠信經營政策，強化人才培育及提升員工福祉，善盡企業社會責任，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。

陽明今年蟬聯第二年獲TCSA台灣企業永續獎肯定，為成立50週年之際添佳績，未來持續強化永續策略。